"Bolsonaro terá que ser responsabilizado por crime de corrupção", afirma Renan Calheiros

247 - Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou ao UOL nesta segunda-feira (20) que Jair Bolsonaro cometeu sim crime de corrupção no caso da tentativa de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde e que tal informação constará no relatório final da comissão elaborado por ele.

"Entendo (que o presidente praticou corrupção) e as suas digitais estão no telefonema que fez ao primeiro-ministro da Índia pedindo para reservar 20 milhões de doses da vacina. E depois o crime óbvio de prevaricação, quando prometeu tomar providências com relação à investigação", disse Renan.

Segundo o relator, o crime de prevaricação "deve ser repartido com o próprio general Pazuello, que também não encaminhou providência nenhuma" para apurar o fato.

"O detalhamento da investigação, as circunstâncias, os elementos probantes, tudo isso leva a crer que ele (Bolsonaro) terá que ser responsabilizado sim por crime de corrupção e que isso deverá constar do relatório (da CPI)", complementou.

