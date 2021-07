Calheiros enquadra Bolsonaro: “defenda Barros com a mesma contundência que ataca a CPI”

“Tenha coragem!”, disparou o senador Renan Calheiros ao cobrar que Jair Bolsonaro saia em defesa do líder do governo no Congresso, Ricardo Barros, apontado como chefe de um esquema de corrupção na aquisição de vacinas edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) cobrou de Jair Bolsonaro em suas redes sociais nesta quinta-feira (1) que ele saia em defesa do líder do governo no Congresso, Ricardo Barros, apontado como chefe de um esquema de corrupção na aquisição de vacinas através do Ministério da Saúde.

“Presidente Bolsonaro, defenda o líder de seu governo - acusado pelo senhor conforme relataram os irmãos Miranda - com a mesma contundência que ataca a CPI. Tenha coragem!”, disse Calheiros, que é relator da CPI da Covid no Senado.

