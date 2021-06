Planalto já avalia tirar Ricardo Barros da liderança do governo Bolsonaro na Câmara

247 - O governo Jair Bolsonaro já discute tirar Ricardo Barros (PP-PR), apontado como um dos articuladores de esquemas de corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, da liderança do governo na Câmara dos Deputados.

De acordo com Caio Junqueira, da CNN Brasil, "todas essas recentes denúncias de cobrança de propina para a aquisição de vacina já fazem sim com que o governo admita a saída do Ricardo Barros no curto prazo".

Segundo o jornalista, a base bolsonarista está dividida: parte defende que Barros já deveria ter deixado o posto e outra parte sustenta ser necessário esperar ao menos o depoimento do líder à CPI da Covid, marcado para quarta-feira (7).

Após as revelações, no entanto, de que Barros teria conhecimento de esquemas de propina na compra dos imunizantes, o cenário se alterou. "Sua queda é vista como uma questão de tempo", diz o Junqueira. "A ideia é que o sucessor seja não apenas avalizado pelo Arthur Lira (PP-AL) [presidente da Câmara], mas escolhido por ele".

