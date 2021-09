Com a mãe investigada, Jair Renan ameaça CPI da Covid com vídeo de armas: "alô CPI” (vídeo)

Apoie o 247

Por Flávia Said, Metrópoles - O filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, gravou um vídeo na manhã desta segunda-feira (20/9) em uma loja que vende armas de airsoft e também equipamentos letais e citou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que investiga ações e omissões do governo federal no combate à pandemia.

Nos últimos meses, a CPI avançou sobre denúncias de corrupção na negociação de vacinas e passou a apurar a distribuição irregular de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19.

No vídeo, divulgado no Instagram, Jair Renan aparece usando um boné com os dizeres “Make Brazil great again”, em referência a slogan de campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, “Make America great again”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

“Alô CPI”, escreve Jair Renan em vídeo com armas.



Filho do presidente @jairbolsonaro disse que visitava loja de um amigo. Empresa vende armas de airsoft e também armamento letal. pic.twitter.com/gFyw3VHVWT September 20, 2021

