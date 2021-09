Quebra de sigilo de Ana Cristina Valle atinge período em que ela foi casada com Bolsonaro

Justiça autoriza acesso a dados bancários a partir de maio de 2005, quando Ana Cristina Valle ainda era casada com Jair Bolsonaro edit

247 - A quebra de sigilo bancário e fiscal de Ana Cristina Siqueira Valle, em meio à investigação sobre “rachadinha” no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), atinge o período em que ela esteve casada com Jair Bolsonaro.

A Justiça autorizou ao Ministério Público do Rio de Janeiro acesso aos dados bancários de Ana Cristina de maio de 2005 a maio de 2021. Ela e Bolsonaro se separaram em junho de 2008, um divórcio litigioso com acusação de furto e relato de patrimônio não declarado do casal a partir de outubro de 2007, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Nos anos em que os dois estavam casados, eles também compraram cinco terrenos, uma sala comercial em Resende e uma casa em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Há indícios de que pelo menos duas dessas transações foram feitas com uso de dinheiro vivo.

O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que há suspeita de lavagem de dinheiro nas operações.

