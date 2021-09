Contarato diz que parecer de Ives Gandra para isentar Bolsonaro na CPI é "presunção de culpa"

Apoie o 247

247 - No início dos trabalhos da CPI da Covid nesta terça-feira (28), o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) leu uma declaração que trouxe um parecer do jurista Ives Gandra em defesa da atuação do governo na pandemia e que questiona a legitimidade do colegiado em promover acusações contra Jair Bolsonaro.

"Relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Isenção e imparcialidade não podem ser meras figuras retóricas", afirmou Bezerra.

Em resposta, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que o parecer comprova a "presunção de culpa" e a "responsabilização criminal" de Bolsonaro. “Quando o presidente se preocupa e se antecipa com um parecer, isso é presunção de culpa. Ele só pode exercer o contraditório e ampla defesa se viesse aqui e desse respostas à população brasileira. Aliás, ele deve muitas respostas, porque ele foi o responsável direto pelo agravamento da pandemia”, disse Contarato.

“Contra fatos não há argumentos. Temos aqui uma responsabilização criminal com a digital do presidente da República”, reforçou. “O Presidente está assumindo a culpa quando produz relatório para se defender. Não tenho dúvida que este governo agiu dolosamente por ação ou omissão, por prática de crime comum, crime de responsabilidade".

