CPI: coronel Helcio Bruno é desmentido com foto ao dizer que não jantou com Dominghetti

247 - Confrontado pela CPI sobre um almoço em que aparece junto com Luiz Paulo Dominguetti e Cristiano Carvalho, o tenente-coronel Helcio Bruno caiu em contradição depois de afirmar diversas vezes durante seu depoimento que não manteve contato com os representantes da Davati após a reunião com o Ministério da Saúde no dia 12 de março.

Questionado se havia jantado com Dominghetti, ele respondeu que não. Mas em seguida foi confrontado com uma foto do evento. O depoente então respondeu que não era jantar, era almoço. "Fui convidado para um almoço. Tava com fome vai comer. Não tem nenhuma intimidade nisso”, acrescentou o coronel.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) destacou que independente de ser almoço ou jantar, o Helcio Bruno faltou com a verdade. “Vossa senhoria não tem um habeas corpus da ministra Cármen Lúcia para mentir. Vossa senhoria acabou de faltar com a verdade. A pergunta do relator foi: 'o senhor tinha intimidade ou não? Teve alguma comunhão de mesa?' E vossa senhoria disse mais uma vez que não. Isso é faltar com a verdade”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE