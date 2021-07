CPI apreende celular de Dominguetti e fará perícia no áudio que compromete Luís Miranda

O deputado nega envolvimento no esquema de propinas no Ministério da Saúde. Ele defendeu a prisão de Dominguetti edit

247 - O representante comercial da empresa Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti teve seu celular apreendido pela CPI da Covid.

Seguindo despacho da senadora Simone Tebet (MDB-MS), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) determinou a apreensão do aparelho e a realização de uma perícia sobre os áudios comprovando que o deputado Luís Miranda (DEM-DF) estaria envolvido no esquema de propinas pelas vacinas no Ministério da Saúde.

Segundo Miranda, que acompanhava a CPI, Dominguetti "está mentindo". Ele defendeu a prisão do empresário. O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que o deputado alega que as gravações foram editadas.

Miranda disse que o áudio apresentado pelo representante da Davati é de 15 de outubro do ano passado e se trata de uma negociação para comprar luvas. "Resta saber quem plantou esse cara na CPI", disse.

Assista ao vivo na TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.