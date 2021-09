CPI aprova requerimento para que PGR e TCU suspendam contratos do governo com garantia do Fib Bank

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CPI da Covid no Senado aprovou nesta terça-feira (14) requerimento para que a PGR suspenda todos os contratos do governo federal com garantia do Fib Bank. A empresa forneceu garantias irregulares no contrato de compra da vacina Covaxin.

Além disso, o TCU irá receber as informações para "rigorosa auditoria". A senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que os contratos da Fib Bank com o governo federal somam R$ 600 milhões.

Assista ao vivo na TV 247:

PUBLICIDADE