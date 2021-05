CPI aprova requerimentos e Ernesto Araújo e Wajngarten serão ouvidos na semana que vem

Senadores querem saber se o ex-ministro das Relações Exteriores atrapalhou negociações de compra de vacinas com outros países e se o ex-chefe da Secretariade Comunicação falhou no desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre os riscos da Covid-19 edit

247 - A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (5) requerimentos que pedem a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e do ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten à comissão. A sessão desta quarta-feira já foi encerrada.

Ambos devem ser sabatinados pelos senadores na próxima semana, sendo o depoimento de Wajngarten na terça-feira (11) e o de Araújo na quinta-feira (13).

De acordo com a Folha de S. Paulo, os parlamentares consideram importante o depoimento de Araújo porque, na gestão dele à frente do Itamaraty, pode ter ocorrido "possível omissão ou obstrução nas relações com outros países e organizações internacionais, que resultaram em dificuldades para comprar vacinas, insumos e medicamentos". Eles também querem saber se, por motivos ideológicos, Araújo dificultou a compra de cilindros de oxigênio com origem na Venezuela durante o colapso do sistema de saúde de Manaus.

Na presença de Wajngarten, parlamentares querem apurar "falhas nas campanhas de comunicação, que não teriam informado corretamente a população sobre a importância de medidas para evitar a propagação da pandemia, contratação de influenciadores para difundir a hidroxicloroquina e, mais recentemente, seu papel na negociação para a compra de vacinas da Pfizer".

Foram aprovados também requerimentos para a convocação dos ex e atual presidentes da farmacêutica Pfizer e de representantes da Fiocruz e do Instituto Butantan.

