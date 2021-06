CPI pode abrir nova frente de investigação com foco em Carlos Bolsonaro

247 – O vereador Carlos Bolsonaro, que exerce forte influência sobre o pai e comanda a máquina de fake news do bolsonarismo, pode se tornar o novo alvo da CPI da Covid. "Nesta quarta-feira vence o prazo para que a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) envie à CPI da Covid informações sobre todos os contratos firmados pelo órgão de janeiro de 2019 a abril de 2020. Para senadores, as informações têm potencial de abrir uma frente de investigação sobre Carlos Bolsonaro, homem forte da comunicação do pai apelidado de 'vereador federal' por ser presença constante no Palácio do Planalto", informa a jornalista Bela Megale , do Globo.

"A principal hipótese levantada por integrantes da CPI é que os contratos com agências de publicidade e outros fornecedores da Secom podem levar a empresas ou pessoas ligadas ao filho 02 de Bolsonaro. O objetivo da investigação é dissecar os dados para apurar também se há vínculos entre prestadores de serviços da Secom com companhias ou pessoas que disseminaram notícias falsas sobre a Covid-19, vacinas e tratamento precoce", aponta. Como se sabe, o governo de Bolsonaro apostou em cloroquina, remédio inútil e perigoso, e sabotou a compra de vacinas na fase inicial da Covid.

