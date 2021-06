Eduardo Bolsonaro foi informado sobre corrupção da Covaxin e nada fez, diz Luis Miranda

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), em depoimento à CPI da Covid nesta sexta-feira (25), revelou que além de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também foi avisado sobre o possível esquema de corrupção na compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, pelo Ministério da Saúde.

Miranda contou ter conversado com Eduardo sobre o assunto no plenário da Câmara dos Deputados e, depois, ter enviado a ele o número de telefone de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), perguntou ao servidor se Eduardo havia entrado em contato com ele para tomar conhecimento do caso. Luis Ricardo negou.

