Herman Cardenas, CEO da Davati, desmente reverendo e diz que não ofereceu vacina a 11 dólares

Por nota, a Davati afirma que "jamais enviou proposta ao governo brasileiro no valor de US$ 11, inexistindo documento firmado pela empresa com este valor" edit

247 - O CEO da Davati Medical Supply, Herman Cardenas, disse à CNN Brasil que a empresa nunca ofereceu ao Brasil doses da vacina da Janssen por US$ 11 cada. A versão de Cardenas contraria, mais uma vez, o que disse o reverendo Amilton Gomes à CPI da Covid nesta terça-feira (3).

A Davati se pronunciou formalmente: "a Davati Medical Supply jamais enviou proposta ao governo brasileiro no valor de US$ 11, inexistindo documento firmado pela empresa com este valor. A única proposta apresentada pela Davati Medical Supply ao governo brasileiro foi no valor de US$ 10, em e-mail enviado diretamente ao então secretário do Ministério da Saúde", diz a nota em referência ao ex-secretário-executivo da Saúde Elcio Franco.

"O presidente da Davati Medical Supply nega veementemente esta manifestação do reverendo Amilton", complementa o texto.

Cardenas afirma não saber o motivo pelo qual o reverendo cobrou US$ 1 dolar a mais por dose do governo brasileiro e se diz surpreso. "Não sei se tinha algo errado sendo feito. Eu esperava que eles soubessem que eu mandei a proposta diretamente para Elcio Franco pela vacina da Janssen".

Quando questionado pela comissão acerca da diferença de preços, o reverendo Amilton se enrolou para explicar e acabou atribuindo a Cardenas a mudança de preço.

