Humberto Costa pedirá que CPI notifique companhia aérea que deixou Bolsonaro entrar em avião

Nesta sexta-feira, Bolsonaro entrou de surpresa em uma avião no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, causando aglomeração. Diversos passageiros reagiram com protestos edit

Revista Fórum - O senador Humberto Costa (PT-PE), titular da CPI que apura as omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia, a CPI do Genocídio, informou nesta sexta-feira (11) que vai pedir à comissão que a companhia aérea Azul seja notificada por conta da “aparição” de Jair Bolsonaro em um de seus voos, pouco antes da decolagem, no aeroporto de Vitória (ES).

No início da tarde, o presidente resolveu entrar no avião para cumprimentar tripulação e passageiros. Muitos hostilizaram o titular do Palácio do Planalto com gritos de “fora, Bolsonaro” e “genocida”, ao que ele respondeu: “Quem está falando ‘fora Bolsonaro’ deveria estar é de jegue viajando, né? ‘Fora Bolsonaro’ tem que estar viajando de jegue, não de avião, é ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”.

Tripulantes também baixaram suas máscaras e todos descumpriram a Resolução da ANAC que proíbe e pune esse procedimento. Bolsonaro continua disseminando a Covid 19. — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 11, 2021

