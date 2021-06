Bolsonaro entra em avião e é recebido aos gritos de "Fora Bolsonaro" e "genocida" (vídeo)

Dentro da aeronave, o chefe do governo federal disse que seus críticos deveriam viajar de jegue, e não de avião: "para ser solidário ao candidato deles" edit

247 - Circula nas redes sociais nesta sexta-feira (11) um vídeo que mostra Jair Bolsonaro entrando em um avião comercial da Azul e sendo recebido sob fortes protestos. De acordo com o jornal O Globo, o episódio ocorreu no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo.

Nas imagens é possível ver diversos passageiros filmando o chefe do governo federal enquanto alguns outros se aproximam dele e é possível também ouvir gritos de "Fora Bolsonaro" e "genocida", além de vaias.

Aos críticos, Bolsonaro disse que eles deveriam viajar de jegue, e não de avião. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles".

Assista:

Bolsonaro foi vaiado nesse voo. Se fosse você no mesmo avião que ele, faria igual? pic.twitter.com/U97vmF20QZ June 11, 2021

