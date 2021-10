Marcos Rogério associa presidente da ANS a Lindbergh e Rogério Carvalho retruca: "e o seu assessor pego com drogas?" (vídeo)

Marcos Rogério insinuou, sem qualquer fundamento, uma suposta ilicitude na indicação de Paulo Rebello Filho ao cargo de chefia na ANS com participação de Lindbergh Farias edit

247 - Em mais uma tentativa de tumultuar a CPI da Covid, o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) fez uma associação sem cabimento ao depoente desta quarta-feira (6), o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello Filho.

Ele questionou se Rebello tem algum vínculo com algum ex-senador, e o presidente da ANS confirmou ser primo de Lindbergh Farias (PT-RJ). Senadores da comissão se irritaram com a pergunta e afirmaram que o objetivo de Marcos Rogério era insinuar uma suposta ilicitude na indicação de Rebello ao cargo de chefia na ANS.

Rogério Carvalho (PT-SE), então, pediu a palavra e se utilizou de outro questionamento para evidenciar o quão esdrúxula foi a associação feita por Marcos Rogério: "um seguidor aqui mandou uma questionamento que eu jamais gostaria de fazer. Mas pela forma desrespeitosa como o meu colega [Marcos Rogério] faz ilações, eu deixo a pergunta para ele. O que Lindbergh tem a ver com você? Nada. E o que tem seu assessor que foi pego com drogas, com você? Nada".

A resposta do petista faz referência a Marcelo Guimarães Cortez Leite, ex-assessor do gabinete de Marcos Rogério preso pela Polícia Federal por suposto envolvimento com tráfico interestadual de drogas.

Nunca passou pela minha cabeça que o meu colega Marcos Rogério tivesse qualquer envolvimento com o assessor dele que é investigado. Foi preciso fazer esta comparação pela DESLEALDADE dele em construir suas “narrativas”. Respeito é bom e o Brasil gosta! #CPIdaCOVID pic.twitter.com/3jdQZy1twj PUBLICIDADE October 6, 2021

