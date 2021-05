Médico, senador Otto Alencar enquadra a capitã cloroquina e diz que seu discurso “não é sério, não é científico”

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA) rebateu as declarações da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", em defesa do medicamento no "tratamento precoce" contra a Covid-19.

Na sessão da CPI da Covid no Senado desta terça-feira (25), Mayra manteve a recomendação do medicamento, que não possui eficácia comprovada cientificamente no tratamento da doença. Ela disse ainda que existem estudos desde 2005 sobre o uso da cloroquina como antiviral.

Segundo o senador Alencar, que é médico de formação, o medicamento é um antiparasitário e "não é antiviral em nenhum estudo sério do mundo".

"Estes estudos são mal elaborados porque não atenderam às recomendações cientificas", acrescentou o senador.

Otto condenou a falta de seriedade da secretária: "Não sou contra o médico receitar, mas pegar e dizer toma aqui povo brasileiro... Isso não é sério. Defeito de persistir no erro é falta de personalidade, digo isso até do presidente da República".

"Só tem uma coisa que pode ser usada nesse momento: é vacina. E o presidente disse ‘vá comprar vacina na casa da sua mãe’. Isso foi um ato de desrespeito", completou o senador.

