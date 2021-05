Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, mantém a recomendação de cloroquina, remédio ineficaz e perigoso

Em depoimento na CPI da Covid, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, reiterou que defende o uso da cloroquina contra a Covid-19. "Convidamos vários profissionais (de saúde)", disse ela ao defender o uso do medicamento. "O Ministério da Saúde não está subordinado a entidades científicas" edit