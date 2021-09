Médicos denunciam Prevent Senior por coação

Apoie o 247

247 - O Sindicato dos Médicos do Estado de SP (Simesp) recebeu denúncias de médicos que afirmam ter sido coagidos pela operadora de plano de saúde Prevent Senior, alvo da CPI, a assinar documento no qual atestam que receitaram o "kit Covid" (medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus) a pacientes por espontânea vontade. Informou a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

Em carta aberta, o Simespi afirmou que o pedido da Prevent é um atestado claro da operadora para tirar de si a responsabilidade de ter obrigado os médicos a receitarem o tratamento precoce ineficaz contra a Covid-19.

"Isso configura uma 'declaração individual' dos médicos como se não houvesse qualquer determinação da Prevent Senior, em uma tentativa de eximir a instituição de sua responsabilidade – uma flagrante ação de fraude".

No documento a entidade faz menção aos trabalhos da CPI da Covid e diz que durante as investigações, o Sindicato dos Médicos de São Paulo recebeu denúncias de que os médicos que trabalham para a Prevent Senior estavam sendo obrigados a receitarem o 'kit Covid', sem qualquer autonomia e poder de decisão que o médico possui, o que contraria o Código de Ética Médica", aponta a entidade.

O diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, será ouvido nesta quarta-feira (22), na CPI.

