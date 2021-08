Miranda revela que Lira 'botou o dedo na cara' de Pazuello e prometeu que o tiraria da Saúde (vídeo)

Segundo o deputado federal, foi o presidente da Câmara que forçou a saída do então ministro da Saúde, que se recusou a liberar verba da pasta a municípios do interesse de Lira edit

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) revelou à Polícia Federal que foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que "botou o dedo na cara" do general Eduardo Pazuello, que ocupava à epoca o cargo de ministro da Saúde, afirmando que o tiraria da cadeira.

O parlamentar revelou ainda que a fala de Pazuello sobre "pixulé" era em referência a Lira.

Segundo Miranda, Pazuello afirmou que Lira se voltou contra Pazuello após sua negativa em liberar recursos para municípios do seu interesse.

Jair Bolsonaro estava ciente da pressão de Lira sobre Pazuello, segundo o deputado.

"Então o Pazuello olha para minha cara e diz assim: 'deputado, posso falar a verdade? Eu, em seis horas andando de helicóptero com ele, não consegui 10 minutos de atenção dele. Eu não consigo falar com ele. Eu tenho coisas para resolver com ele. No final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente como resolver. Uma pressão de um cara...'. Eu falei: 'que cara?'. Ele: 'o Arthur Lira porra, o Arthur Lira botou o dedo na minha cara e falou assim: 'vou te tirar dessa cadeira', porque eu não quis liberar a grana para a listinha que ele me deu dos lugares que ele queria que recebessem. E eu falei 'o presidente sabe disso?', e ele: 'lógico que ele sabe. Eu falei para o presidente'".

"Eu falei: 'isso então é aquele desabafo que você fez do pixulé?' E ele: 'é, porra. Aquela história lá que eu falei'".

A PF ouviu Miranda no inquérito que investiga se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin.

Em depoimento à PF no inquérito que investiga se Bolsonaro prevaricou o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) relatou que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse a ele ter recebido pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para liberar recursos da pasta. pic.twitter.com/jzoEuKdOu3 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 3, 2021

