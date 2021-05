Omar Aziz acusa Pazuello de ter feito população de Manaus de "cobaia"

Em segundo dia depoimento à CPI da Covid-19 no Senado, o ex-ministro Eduardo Pazuello tentou justificar o uso do aplicativo “TrateCov”, plataforma do governo que prescrevia cloroquina, usado como referência no combate ao vírus em Manaus, mas foi repreendido pelo presidente da Comissão, Omar Aziz, que o acusou de ter feito a população de Manaus de "cobaia" edit

247 - Em depoimento concedido à CPI da Covid-19 no Senado nesta quinta-feira (20), o ex-ministro Eduardo Pazuello foi questionado sobre o aplicativo “TrateCov”, uma plataforma do Ministério da Saúde que prescrevia cloroquina para pacientes com Covid e que foi implantado em Manaus como “experimentação” do governo federal em pacientes com o vírus.

Sem confessar que o medicamento foi aplicado de forma irresponsável pelo governo, na cruzada em defesa da cloroquina estabelecida por Jair Bolsonaro, o ex-ministro disse que a iniciativa foi “uma calculadora para facilitar o diagnóstico”.

Após a fala de Pazuello, o senador Omar Aziz (PSD), que preside a CPI, voltou a dizer que o povo de Manaus “foi usado como cobaia” com essa iniciativa.Presente na sessão, Flávio Bolsonaro (Republicanos), que não integra a comissão, reagiu:

“Não é cobaia. É uma tentativa de melhorar o atendimento.”

“Cobaia, sim. Então, por que em Manaus, senador Flávio?”, perguntou Aziz, presidente da CPI.

Após tentar várias vezes justificar as falas de Pazuello, o senador foi chamado de "intérprete" pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania).

