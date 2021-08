Omar Aziz diz que Barros foi chamado à CPI porque Bolsonaro não desmentiu Luis Miranda

"Na presença do deputado [Ricardo Barros] aqui, baseado, o presidente poderia ter evitado esse constrangimento para o seu líder – se tivesse desmentido o deputado Luis Miranda. Não desmentiu", afirmou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) edit

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quinta-feira (11) que o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), foi chamado porque o Jair Bolsonaro não desmentiu o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) - o

"Até hoje a CPI, vamos deixar claro aqui, as acusações feitas contra o deputado Ricardo Barros foram feitas pelo deputado Luis Miranda. Não desmentidas pelo presidente da República", disse o parlamentar.

"Na presença do deputado [Ricardo Barros] aqui, baseado, o presidente poderia ter evitado esse constrangimento para o seu líder – se tivesse desmentido o deputado Luis Miranda. Não desmentiu. Por isso a presença do deputado Ricardo Barros aqui, por isso que ele foi convocado. E eu troquei a convocação por convite", acrescentou.

O deputado Luís Miranda afirmou ter enviado a um secretário de Bolsonaro mensagens com os alertas de uma possível corrupção no ministério.

A compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

