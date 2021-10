Omar Aziz diz que Braga Netto "com certeza absoluta" participava do "gabinete paralelo" da Saúde

Apoie o 247

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse ao UOL ter "certeza" de que o ministro da Defesa, Braga Netto, que durante boa parte a pandemia ocupou o cargo de ministro da Casa Civil, participava do chamado "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde.

"Relatório tem que constar o nome do Braga Netto para que ele seja ouvido. Se ele não foi ouvido por nós, que seja pelo Ministério Público", disse.

Aziz lembrou que Braga Netto esteve em uma reunião em 2020 com o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e que ele segurava em mãos um rascunho de decreto que tinha por objetivo alterar a bula da hidroxicloroquina para indicar o uso do medicamento contra a Covid-19. "Se eu pudesse, eu adiaria o término da CPI para poder ouvir o general Braga Netto. Para que ele me falasse uma coisa só, quem produziu aquele decreto".

"Ele participava desse 'gabinete paralelo', com certeza absoluta", disse o senador, que lembrou que o general foi o "coordenador de todo o programa que o governo federal fez de combate à Covid-19". "Ele não estava fora disso não", concluiu.

