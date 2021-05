Presidente da Anvisa escancarou crimes de Bolsonaro na pandemia

247 - Em depoimento na CPI da Covid, nessa terça-feira (11), no Senado, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, deixou evidente algumas atitudes de Jair Bolsonaro contrárias às recomendações de autoridades de saúde na pandemia do coronavírus. Segundo o colunista do jornal Folha de S.Paulo Bruno Boghossian, o depoimento de Torres "mostrou que o governo vai ter dificuldades para controlar os estragos que podem ser produzidos pela CPI".

O chefe da Anvisa criticou, por exemplo, o incentivo a aglomerações. "[Apesar] da amizade que tenho, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido", declarou. "Não tem nenhum sentido do ponto de vista sanitário", acrescentou.

Enquanto Bolsonaro sabota a importação de insumos vindos da China para a produção de imunizantes no Brasil, Torres criticou a chamada "imunidade de rebanho" pela transmissão do coronavírus. "Discordar de vacina, falar contra vacina não guarda uma razoabilidade histórica", acrescentou. "Eu penso que a população não deva se orientar por condutas dessa maneira", continuou.

Em sua fala, o presidente da agência também disse estar arrependido de ter aparecido ao lado de Bolsonaro em manifestação pró-golpe em março de 2020.

Pelo menos 10 capitais estavam com a aplicação suspensa. Sete delas retomaram a campanha entre sábado e esta segunda-feira (10): Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio (RJ) e Salvador (BA).

Na quarta-feira (5) da semana passada, Bolsonaro voltou a atacar a China ao insinuar que o coronavírus teria sido criado em laboratório para uso em uma "guerra química".

Além de sabotar vacinação e prejudicar as relações diplomáticas do Brasil com o seu maior parceiro comercial, Bolsonaro violou em várias ocasiões as recomendações de autoridades de saúde. Estimulou aglomerações, saiu às ruas sem máscaras e fez diversas manifestações contra o isolamento social.

Atualmente, o País tem a segunda maior quantidade de mortes provocadas pelo coronavírus (425 mil), de acordo com a plataforma Worldometers. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar (596 mil).

O Brasil tem, ainda, o terceiro maior número de infectados (15,2 milhões), atrás de Índia (23,3 milhões) e EUA (33,5 milhões).

Inscreva-se na TV 247, seja membro e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.