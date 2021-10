"Que ele mantenha tudo o que vazou", diz Aziz sobre relatório de Renan

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Visivelmente irritado com o vazamento do relatório final da CPI da Covid-19, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou, nesta segunda-feira (18/10), que o relator Renan Calheiros (MDB-AL) não tem o direito de fazer qualquer alteração do documento após tê-lo vazado.

No entanto, apesar de discordar da forma como o colega lidou com a situação, Aziz disse que votará a favor do relatório.

O vazamento do relatório incomodou membros do G7, grupo majoritário que comanda os trabalhos no colegiado, entre eles o presidente, que não gostou de saber do relatório pela imprensa. O grupo havia combinado que se reuniria, nesta segunda, para debater detalhes do documento, mas a reunião foi cancelada.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE