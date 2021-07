Randolfe diz que farmacêutica estava por trás dos "médicos pela vida"

247 - Vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou nas redes sociais, neste domingo, 18, que “a CPI da Pandemia descobriu algo importante, apesar de não ser surpresa”. “O faturamento das empresas que vendem remédios ineficazes contra a Covid-19 ultrapassou R$ 500 MILHÕES. E isso contou com uma estratégia de anúncios e propagandas muito bem remuneradas”, publicou no Twitter.

“Quem lembra da Associação Médicos pelo Brasil? Sim! Aquela que divulgava anúncios em defesa do ‘tratamento precoce’. Pois bem, a CPI descobriu que a Farmacêutica que produz a ivermectina bancou anúncios ‘pró-tratamento precoce’ da associação”, disse.

“A Vitamedic é uma das maiores produtoras de ivermectina. A venda do medicamento cresceu 1230% em 2020 em relação a 2019. Estima-se que a empresa tenha arrecadado R$ 734 milhões só com esse medicamento do ‘kit Covid’ nesse período. Isso tudo com apoio do grupo Médicos Pela Vida”, continua.

“A CPI está no caminho certo. Estamos descobrindo quem estava e está por trás de uma gestão completamente ineficaz no Ministério da Saúde em relação, especialmente, à pandemia, que já nos custou mais de meio milhão de vidas do povo brasileiro. Não vamos parar”, conclui o senador.

