Randolfe: 'há manobras dispersivas para criar caos na investigação da CPI'

247 - O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a base governista está promovendo “algumas ações que parecem claramente manobras dispersivas para tentar criar um caos na investigação para, como fim, não investigar nada". Declaração do parlamentar foi feita nesta quarta-feira (28), um dia após o colegiado que vai investigar a atuação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia ter sido instalado pelo Senado.

Segundo reportagem do UOL, Randolfe disse à GloboNews que ouviu "provocações" durante a reunião para a instalação da CPI, como o pedido para convocar o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello para depor na CPI. De acordo com ele, o pedido retrata um "desconhecimento cabal da Constituição Federal" porque o regimento interno do Senado, não pode convocar ministros do STF para depor.

“Então existe algumas ações que parece claramente manobras dispersivas para tentar criar um caos na investigação para, como fim, não investigar nada. Nós não podemos cair nesse tipo de provocação. Ao mesmo tempo nós também não podemos cair na provocação de que vamos investigar pessoas. Essa CPI tem um foco: investigar os fatos que levaram ao agravamento da pandemia. Os fatos, esses sim, levarão à responsabilização das pessoas", ressaltou Randolfe.

