CPI confirma Omar Aziz como presidente e Renan como relator

247 - A manobra do governo Bolsonaro de impedir a eleição dos senadores Omar Aziz (PSD-AM) de Renan Calheiros (MDB-AL) para a presidência e relatoria da CPI da Pandemia, respectivamente, falhou apesar dos bolsonaristas tentarem dificultar o andamento da sessão de instalação do colegiado.

Aziz teve 8 votos contra 3 de Eduardo Girão (Podemos-CE). O vice-presidente da CPI será o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento para criação da CPI. "Vamos buscar a verdade, seja contra quem for", afirmou o senador do PSD.

Pouco após o início da sessão de instalação da CPI, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) informou que o desembargador Francisco de Assis Betti, presidente em exercício do TRF-1, havia derrubado uma liminar que impedia que o Renan assumisse a relatoria do colegiado, o que frustrou a manobra da base governista que não desejava que o emedebista ficasse com o cargo.

Um dos principais comandantes do centrão, Ciro Nogueira (PP-PI), também pediu que os trabalhos fossem suspensos alegando que alguns membros da CPI da Covid também integram outras comissões parlamentares de inquérito. A alegação de que a situação feria o regimento interno da Casa não foi aceita pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que comandou a sessão.

