Renan diz que Hang não teve como negar financiamento de fake news e que Prevent Senior derrubou Mandetta

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (30), o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) destacou que o empresário bolsonarista Luciano Hang não teve argumentos para negar a participação am uma rede de fake news sobre a pandemia do coronavírus. O parlamentar também afirmou que dono da Lojas Havan e o empresário Otávio Oscar Fakhoury "poderão constar" no relatório final da CPI "com outras coisas mais" - o emedebista fez referência à possibilidade de eles dois serem associados a outros crimes não diretamente relacionados à pandemia. O senador também disse que a CPI deve terminar em 19 de outubro.

"Estava a todo momento procurando aparecer e passar a ideia de que ele não tinha nada a ver com isso. Ele não teve como negar o episódio da falsificação (do atestado de óbito da mãe), não teve como negar a participação em episódio do próprio gabinete paralelo, nos atos antidemocráticos, o destacado papel dele nas fake news", afirmou o parlamentar.

O senador afirmou que um dos motivos de Luiz Henrique Mandetta ser demitido do governo foi o conflito com a Prevent Senior, que aplicou em pacientes remédios sem eficácia comprovada contra a Covid e porque ocultou mortes de pessoas diagnosticadas com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

PUBLICIDADE

"O Mandetta fez questão de lembrar desse enfrentamento dele enquanto ministro com a Prevent Senior. Ele citou isso quando falou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tenho dúvida de que, para além do que ele representou, uma posição contrária ao presidente, esse conflito com a Prevent colaborou para a sua exoneração. O presidente queria fazer a Prevent um modelo de exportação nacional. Um tratamento precoce único no mundo", disse Renan.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE