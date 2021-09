Relatório final da CPI vai incriminar Luciano Hang pela disseminação de fake news

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "Os depoimentos de Luciano Hang e Otávio Fakoury na CPI da Covid serão usados no relatório final da comissão para fazer uma ligação direta entre os dois empresários bolsonaristas e disseminação de fake news, em especial ligadas à pandemia", informa a jornalista Bela Megale, em reportagem publicada no Globo. "A avaliação de senadores como Renan Calheiros, responsável pelo relatório final, e de Omar Aziz, presidente do colegiado, é que, apesar da confusão do depoimento de Hang nesta quarta-feira, ele confessou que propagava o uso de medicamentos ineficazes para combater a Covid. Nesta quinta-feira, Fakhoury fala à comissão", prossegue.

