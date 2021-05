Senador Girão usa morte de Nelson Sargento para desqualificar a Coronavac

O senador bolsonarista Eduardo Girão (Podemos) usou o exemplo da morte do sambista Nelson Sargento, que faleceu aos 96 anos nesta quinta-feira (27) em decorrência da Covid-19, após tomar as duas doses da Coronavac, para desqualificar o imunizante edit

247 - O senador bolsonarista Eduardo Girão (Podemos) usou durante a sessão da CPI da Covid o exemplo da morte do sambista Nelson Sargento, que faleceu aos 96 anos nesta quinta-feira (27) em decorrência da Covid-19, após tomar as duas doses da Coronavac, para desqualificar o imunizante.

“Nelson Sargento morreu de Covid após tomar as duas doses da Coronavac. Como você explica essa morte?”, perguntou Girão ao diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que depôs na CPI nesta quinta-feira.

O senador bolsonarista também citou o exemplo do ex-presidente José Sarney, que aos 91 anos tomou duas doses de vacina, mas não chegou a ser imunizado.

Dimas explicou em seu depoimento que “os idosos respondem menos à indução de anticorpos do que os jovens” e que “a vacina é uma proteção relativa” nos casos de pessoas mais idosas.

O médico acrescentou que "não há estudos indicando a queda de eficácia da vacina Coronavac em idosos" e que "fatores individuais que devem ser levados em conta".

Segundo um estudo liderado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a proporção de mortes de idosos com 80 anos ou mais caiu pela metade no Brasil após o início da vacinação contra a covid-19.

Saiba mais

Morreu nesta quinta-feira (27) aos 96 anos, o sambista Nelson Sargento. Autor de vários sucessos como 'Agoniza, mas não morre', Sargento foi mais uma vítima da Covid. O sambista foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira (21), quando foi internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca).



Sargento recebeu duas doses da vacina contra a covid-19, sendo a última aplicada ainda em 26 de fevereiro, de acordo com reportagem do portal G1 .

Grande representante do samba, Nelson Sargento foi cantor, compositor, pesquisador, artista plástico, ator e escritor. Ele é um dos símbolos da escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro.

Nelson Sargento foi um dos primeiros cariocas vacinados contra a Covid-19 . Ele recebeu a primeira dose da Coronavac em 31 de janeiro e marcou o início da campanha de imunização para idosos no estado do Rio.

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.