Morre o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos

247 - Morreu nesta quinta-feira (27) aos 96 anos, o sambista Nelson Sargento. Autor de vários sucessos como 'Agoniza, mas não morre', Sargento foi mais uma vítima da Covid. O sambista foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira (21), quando foi internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Sargento recebeu duas doses da vacina contra a covid-19, sendo a última aplicada ainda em 26 de fevereiro, de acordo com reportagem do portal G1 .

Grande representante do samba, Nelson Sargento foi cantor, compositor, pesquisador, artista plástico, ator e escritor. Ele é um dos símbolos da escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro.

Nelson Sargento foi um dos primeiros cariocas vacinados contra a Covid-19 . Ele recebeu a primeira dose da Coronavac em 31 de janeiro e marcou o início da campanha de imunização para idosos no estado do Rio.

Em sua última aparição pública, em 12 de fevereiro no Museu do Carnaval, Nelson Sargento defendeu a vacinação. “Todos nós estamos um pouquinho tristes por não ter desfile, mas foi melhor assim. Temos que estar todos vacinados para fazermos um grande carnaval em 2022”, disse o compositor na ocasião.





