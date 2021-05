"Suas agressões são sopros no ar. Essa CPI não vai sucumbir a isso", diz Renan a Bolsonaro

São inúteis as tentativas do presidente de tentar me intimidar.São infrutíferas as manobras para mandar o filho me ofender e a visita a MCZ para inaugurar obra já inaugurada. Minha resposta será trabalho e empenho.O país já sabe que Bolsonaro e bom senso não cabem na mesma frase. pic.twitter.com/CSY1UYYjjq