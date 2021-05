Em queda livre, Bolsonaro agride Lula (“nove dedos”) e Renan (“vagabundo”)

Acossado pela CPI, que prova seu descaso com a vacinação, e na mais baixa aprovação até agora, Jair Bolsonaro mostrou total descontrole e insultou, ao lado de Fernando Collor e Arthur Lira, o ex-presidente Lula e o senador Renan Calheiros edit

247 - Em queda livre nas pesquisas eleitorais, que mostram o ex-presidente Lula possivelmente obtendo uma vitória no primeiro turno, Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a chamar o petista de "nove dedos" durante visita a Maceió, nesta quinta-feira (13).

"A Caixa, lá atrás, com aquele ladrão de nove dedos, dava prejuízo. Em nosso governo, com a liberdade que você tem, mais que lucros, ela traz benefícios para todos nós do Brasil", afirmou.

Assim como o filho Flávio, Bolsonaro chamou de "vagabundo" o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, que vem provando o descaso do governo federal com a vacinação.

"Não vai ser fácil. Sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daquele que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo nessa CPI", discursou o presidente.

"O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show para me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira", completou, ovacionado por uma plateia que gritou diversas vezes "Renan Vagabundo" e "Fora Renan".

Bolsonaro estava acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do senador Fernando Collor (PROS-AL), adversários de Renan.

Com informações do Globo.

