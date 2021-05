Wellington Dias, governador do Piaui, afirma ter recebido convite para depor na CPI da Covid

Wellington Dias diz que vai representar o Fórum dos Governadores do Brasil e o Consórcio Nordeste na CPI. Ainda não há data para a oitiva do governador piauiense edit

Revista Fórum - Presidente do Fórum dos Governadores do Brasil e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), confirmou que já recebeu convite para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as ações durante a pandemia da Covid-19 – a CPI do Genocídio.

“Tenho já um convite para comparecer representando o Fórum dos Governadores do Brasil e o Consórcio Nordeste e farei isso com imenso prazer no sentido de colaborar com os esclarecimentos necessários. Até porque tenham também uma visão por parte dos Estados do que aconteceu neste período da pandemia”, afirmou Dias a um telejornal da TV Cidade Verde, afiliada do SBT no Estado, na manhã desta segunda-feira (17).

