Witzel usa habeas corpus e deixa CPI sem concluir depoimento

Metrópoles - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), encerrou a sessão, nesta quarta-feira (16/6), após pedido do ex-governador do Rio de Janeiro Wison Witzel, com base no habeas corpus.

Witzel pediu para deixar a sessão sem concluir o depoimento aos senadores. Minutos antes de acionar o habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques, o ex-governador havia batido boca com o senador governista Jorginho Mello (PL-SC).

A CPI da Covid tem o objetivo de investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com o desabastecimento de oxigênio hospitalar, além de apurar possíveis irregularidades em repasses federais a estados e municípios.

Sessão da #CPIdaCovid é encerrada após Wilson Witzel pedir para se retirar.



Ex-governador do Rio de Janeiro usou prerrogativa dada a ele por decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, para não responder a todas as perguntas da comissão. pic.twitter.com/dVRqsaw4fp — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 16, 2021

Nas redes sociais, internautas estranharam a decisão do ex-governador do Rio:

Deu a hora da fome e Witzel meteu o louco e foi embora. Estranho, ainda mais no contexto de que ele teria revelações bombásticas a dar em sessão secreta a ser marcada. Em resumo, presença de Witzel na CPI resgatou ao debate relações do clã Bolsonaro com milícias. Vem bomba por aí — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) June 16, 2021

Witzel pede para sair e sessão do Senado é encerrada. Entraram pra intimidar na briga de milícias Flavio Bolsonaro e Helio Negão. A afirmação mais impactante de Witzel foi sobre Moro, que teria interferido nas investigações sobre Marielle a pedido do chefe. É crucial ir a fundo! June 16, 2021

Witzel arrega, deixa a CPI (ele tinha o direito) e corta a alegria dos brasileiros que acompanhavam a comissão como um show de TV — Giovanni Ramos (@gioramosnet) June 16, 2021

Witzel na CPI:

deixa eu te lembrar que não sou obrigada a nada...

estou aqui de CONVIDADA



e vazou — scorpio queen viciada em cpi (@joyramosv) June 16, 2021





247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (16), o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel afirmou que o avanço das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) foi determinante para o seu processo de impeachment.

"Tudo começou porque mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores, a perseguição contra mim foi inexorável", disse ele na CPI.

"A partir do caso Marielle que o governo federal começou a retaliar. Nós tínhamos dificuldade de falar com os ministros e sermos atendidos. Encontrei o ministro Guedes. Ele virou a cara e saiu correndo: ‘não posso falar com você'", acrescentou.

Irmã de Marielle rebate

Irmã da ex-vereadora, Anielle Franco rebateu o ex-governador, que chegou a participar, no segundo semestre de 2018, de um evento em que a placa com o nome de Marielle foi quebrada. "Nos poupe de passar ainda mais raiva nesse país!", disse ela em sua conta no Twitter.

