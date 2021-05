40 anos sem Bob Marley, lenda rastafári

O maior expoente da música reggae e do movimento rastafári nos deixava há exatos 40 anos, vítima de um melanoma aos 36 anos de idade edit

247 - Há 40 anos, em 11 de maio de 1981, o maior expoente da música reggae e do movimento rastafári nos deixava. Vítima de um melanoma aos 36 anos de idade, Bob foi um dos artistas de maior sucesso da história da música, vendendo mais de 20 milhões de discos durante sua carreira e inspirando gerações de artistas jamaicanos e ao redor do mundo até os dias atuais.

"Diz-se que as estrelas mais brilhantes às vezes não queimam por tanto tempo e, de muitas maneiras, Bob Marley foi nossa estrela mais brilhante; ele realizou muito em um curto período de tempo", disse Judy Mowatt, membro original do I Threes, grupo que acompanhou o Bob Marley & The Wailers.

"Olhando para trás agora, acredito de muitas maneiras, ele era antes de seu tempo", disse Mowatt à AFP. "Suas palavras foram proféticas - ele era um homem que acreditava em tudo que cantava, não apenas nas letras e na música".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.