Alexandre Frota descumpre decisão judicial e não paga indenização para Caetano Veloso

Defesa do músico Caetano Veloso ingressou com uma nova ação contra o deputado federal Alexandre Frota pelo não pagamento de uma indenização por danos morais ao artista edit

247 - A defesa do cantor e compositor Caetano Veloso ingressou com uma nova ação contra o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) pelo não pagamento de uma indenização por danos morais ao artista. Na ação, os advogados cobram um valor de R$ 94.457,31 em um processo ganho por Caetano que tramitou na 11ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, em O Globo, Frota foi condenado, em novembro do ano, pela juíza Juliana Leal a pagar uma indenização de R$ 60 mil, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, por ter utilizado as redes sociais para chamar Caetano de "pedófilo, ladrão, estelionatário". Na ocasião, Frota não recorreu da decisão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.