Alvo de ataques racistas e misóginos, Ludmilla deixa as redes sociais

247 - A cantora Ludmilla desativou todas as suas contas nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), em função dos constantes ataques racistas de que é vítima. Em reposta a uma postagem feita por um fã que saiu em sua defesa, ela disse que a situação “é daí para pior. Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. É 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens, mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um”.

“Se eu deixasse minha @ com um de vocês só por um dia, duvido que vocês aguentariam seguir de cabeça em erguida com tantos comentários racistas que recebo, todo dia… das mesmas pessoas, criminosos escorados no virtual, vivem pra ofender o outro”, disparou ela, antes de excluir as redes”, completou.

Em nota, a equipe da cantora destacou que ela é alvo de ataques racistas e misóginos o que a levou a deixar as redes sociais.

Confira o comunicado.

“Confirmamos que na noite da sexta (18/12), a cantora Ludmilla desativou todas as suas redes sociais. Durante o dia, a cantora já havia reclamado com sua equipe sobre os ataques racistas que vinha sofrendo chegando até a responder alguns tweets que diziam que ela responderia caso ‘jogassem casca de banana’ entre outros insultos racistas e misóginos. Tais ataques vêm ocorrendo ao longo da carreira de Ludmilla que, como é sabido, vem se posicionando não só contra crimes de raça, mas também de gênero. Ressaltamos que, ao contrário de qualquer especulação, tal ato não faz parte de nenhuma estratégia de marketing e é simplesmente uma consequência de seu cansaço diante do ódio destilado nas redes sociais. Informamos ainda que todas as postagens de cunho racista e homofóbicas estão sendo documentadas para encaminhamento à justiça. Por ora, aguardamos o desejo de Ludmilla de voltar às suas redes sociais. Sendo assim, não temos mais nada a declarar”.

