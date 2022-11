Após sócio admitir agressão, Domino's se solidariza com Gilberto Gil

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, de Volta Redonda (RJ), que aparece no vídeo em que um grupo agride Gilberto Gil no Catar, é um dos sócios das franquias Domino's e Spoleto.

A rede de pizzaria Domino's se solidarizou com Gilberto Gil após o sócio confirmar que participou da hostilização ao artista de 80 anos, no jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, na última quinta (24), pela Copa do Mundo do Qatar.

"A Domino's Pizza Brasil repudia toda forma de violência e esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca, por isso, apura o caso com toda seriedade. A companhia se solidariza com Gilberto Gil e sua esposa pelo constrangimento que sofreram no Qatar", publicou a rede de pizzaria.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.