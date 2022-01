Artistas saem em defesa de Ivete Sangalo após ataques de Bolsonaro: "um Zé ninguém mentiroso"

Apoie o 247

ICL

247 - A classe artística saiu em defesa da cantora baiana Ivete Sangalo após ela se tornar alvo das milícias digitais bolsonaristas em função dos ataques promovidos por Jair Bolsonaro na última quarta-feira (5). Na ocasião, Bolsonaro difundiu a fake news de que Ivete “está chateada porque acabou aquela teta gorda, de pegar até R$ 10 milhões da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão". A cantora, porém, não possui projetos aprovados pelo programa de incentivo à cultura.

"Grande artista popular brasileira, cantora, compositora, comunicadora, talentosíssima e gente boa! Construiu uma carreira vitoriosa, de quase 30 anos, com talento e o suor do seu trabalho!!! Aí, vem um Zé ninguém mentiroso, metido com milicianos, corruptos, genocida, que está destruindo essa nação e a nossa cultura pra falar dessa mulher. É o fim da picada", postou a cantora Fernanda Abreu em suas redes sociais.

A @ivetesangalo me representa!!!

👊🏽🎶♥️ Grande artista popular brasileira, cantora, compositora, comunicadora, talentosíssima e gente boa! Construiu uma carreira vitoriosa, de quase 30 anos, com talento e o suor do seu trabalho!!!

Aí, vem um Zé ninguém mentiroso, metido com [+] pic.twitter.com/im2BMCvaRi PUBLICIDADE January 5, 2022

Também nas redes sociais, a atriz Ingrid Guimarães qualificou o ataque de Bolsonaro como "boçal". "Bossal (sic). Até parece que Ivete precisa de lei. Esse é o sonho dele: que a gente precise dele para alguma coisa", postou afirmou ela. Já a cantora Luísa Sonza destacou que o discurso de Bolsonaro com a fake news sobre a colega baiana foi “ridículo”.

Jair Bolsonaro e seus apoiadores se irritaram com Ivete Sangalo após ela incentivar a plateia de um show realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, a gritar insultos contra o ocupante do Palácio do Planalto.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE