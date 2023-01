Ator Ilya São Paulo morre aos 59 anos

Apoie o 247

247 - O ator Ilya São Paulo, 59 anos, morreu nesta terça-feira (31). A causa da morte não foi divulgada. A notícia do falecimento foi dada pelo ator Anselmo Vasconcelos no Facebook.

De acordo com Vasconcelos, Ilya tinha passado por uma longa internação no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, onde tratou um grave ferimento no ombro. Ilya já estava em casa, onde foi encontrado sem vida pela mulher, Claudia Provedel.

Entre os seus principais trabalhos estão a regra do jogo (2015), Amor à vida (2013), Caras e bocas (2009), Kubanacan (2003) e Perigosas peruas (1992). O último trabalho dele na TV foi na novela Amor de Mãe, em 2020. Também trabalhou nas minisséries Os Mais (2001), A casa das sete mulheres (2003), Hoje é dia de maria (2005), JK (2006), Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007) e Justiça (2016).

No cinema, Ilya São Paulo participou de 12. Alguns deles foram "A terceira margem do Rio", de Nelson Pereira dos Santos (1994), "Policarpo Quaresma, herói do Brasil", de Paulo Thiago (1998), e "Villa-Lobos, uma vida de paixão", de Zelito Viana (2000).

