Ator Mark Hamill, o Luke Skywalker, diz que a força está com Lula

247 - O ator Mark Hamill, que interpretou o personagem Luke Skywalker na saga Star Wars, defendeu nesta quarta-feira (5) a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em post no Twitter, Mark Hamil compartilhou postagem de Lula em que o ex-presidente deseja "Que a força esteja com o Brasil!", usando a hashtag #MayThe4thBeWithYou.

Em resposta, Hamill escreveu: "Atenção Brasil: a força é forte com este. Desejando a @LulaOficial tudo de bom para sua nobre missão".

Lula reagiu ainda, com bom humor: "Thank You, Luk.. Mark! A New Hope is coming".

Junto com outros artistas internacionais como Mark Rufallo e Leonardo Di Caprio, Mark Hamill se manifestou em defesa da campanha para os jovens tirarem o título de eleitor.

Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you...ALL! 🇧🇷 pic.twitter.com/JmlC8qFYZV May 2, 2022

