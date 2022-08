Atriz sul-coreana Yoo Joo-eun morre aos 27 anos

A artista ficou conhecida por uma participação no drama "Big Forest", em 2018, e teve seu papel de destaque na série "Joseon Survival Period", em 2019 edit

247 - A atriz sul-coreana Yoo Joo-eun, conhecida por participações em dramas coreanos, morreu nesta segunda-feira (29), aos 27 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Chosun News, um dos principais jornais da Coreia do Sul. A causa da morte não foi informada. As informações são do portal G1.

A artista ficou conhecida por uma participação no drama "Big Forest", em 2018, e teve seu papel de destaque na série "Joseon Survival Period", em 2019.

Na manhã desta segunda-feira, o irmão mais velho da atriz fez uma postagem no perfil dela informando sobre a sua morte. A conta foi desativada.

"Em 29 de agosto de 2022, Joo-eun deixou este lugar e foi para um lugar confortável. Se você tiver tempo, por favor, reverencie Joo-eun em seu caminho", escreveu ele, de acordo com o Chosun News.

