Boff propõe impeachment de Maia para pressionar pela derrubada de Bolsonaro

"Uma das formas de pressionar Maia a retirar da gaveta um impeachment contra Bolsonaro é fazer um movimento de impeachment contra ele por irresponsabilidade e cumplicidade com o genocídio", disse o teólogo edit

247 - O teólogo Leonardo Boff propôs pelo Twitter nesta quinta-feira (21) um movimento para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a pautar um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro protocolados na Casa.

Boff sugeriu pautar o impeachment do próprio Maia para, dessa forma, tirá-lo da inércia. "Creio que uma das formas de pressionar Rodrigo Maia a retirar da gaveta um impeachment contra Bolsonaro é fazer um movimento de impeachment contra ele, Rodrigo Maia, por irresponsabilidade e cumplicidade com o genocídio que está ocorrendo no país. Pensemos nesta possibilidade", escreveu.

O conhecimento liberta. Saiba mais