Bolsonaristas mandam PIX com xingamentos a José de Abreu

247 - Bolsonaristas revoltados com o ator José de Abreu inventaram uma nova maneira de "atacá-lo". A modalidade, no entanto, chega a ser agradável, relata Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) estão fazendo PIX para o ator com valores irrisórios - de R$ 0,01 a R$ 1 - e, no campo da descrição, escrevem xingamentos contra Abreu.

