Caetano cobra punição dos fascistas bolsonaristas que agrediram Gilberto Gil

247 - Caetano Veloso usou suas redes sociais para prestar solidariedade ao seu amigo e companheiro histórico de palco, Gilberto Gil, após ele sofrer agressões covardes de bolsonaristas ao assistir uma partida da Copa no Catar na última quinta-feira.

"Meu irmão na música e na vida, @GilbertoGil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos”, cobrou Caetano.

Após ser atacado na Copa do Catar, enquanto se dirigia ao estádio com a sua esposa, Flora Gil, por bolsonaristas fascistas que dispararam diversas agressões verbais, Gilberto Gil gravou um vídeo neste domingo (27) em suas redes agradecendo as mensagens de apoio.

“Meus agradecimentos, meu e da Flora, por essa rede de solidariedade por conta dessa coisa estúpida. É o terceiro turno na verdade né, os inconformados, querendo manter essa coisa do ódio”, disse.

