Após ser atacado, Gilberto Gil agradece mensagens de apoio e rebate bolsonaristas: “é o terceiro turno, os inconformados"

Cantor e sua esposa, Flora Gil, foram surpreendidos por fascistas bolsonaristas que promoveram diversas agressões verbais durante a Copa no Catar edit

247 - Após ser atacado na Copa do Catar, enquanto se dirigia ao estádio com a sua esposa, Flora Gil, por bolsonaristas fascistas que dispararam diversas agressões verbais, Gilberto Gil gravou um vídeo neste domingo (27) em suas redes agradecendo as mensagens de apoio.

“Meus agradecimentos, meu e da Flora, por essa rede de solidariedade por conta dessa coisa estúpida. É o terceiro turno na verdade né, os inconformados, querendo manter essa coisa do ódio”, disse.

Veja:





A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 November 27, 2022

O cantor e compositor Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música mundial, foi insultado por fascistas bolsonaristas, que o insultaram no Catar. Aos 80 anos, Gil estava acompanhado da esposa Flora Gil e foi filmado e xingado de "filho da puta". Os nazistas brasileiros também gritaram palavras de ordem contra a Lei Rouanet e em defesa de Jair Bolsonaro, que disseminou o ódio político no Brasil. A agressão dos nazistas a Gil provocou indignação nas redes:

