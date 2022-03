Caetano Veloso sobre PL do Veneno: "está na hora da gente se manifestar e botar a cara na rua"

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O cantor e compositor Caetano Veloso, que foi perseguido pela ditadura militar, usou as suas redes para mobilizar a classe artística a participar de um ato, que será realizado nesta quarta-feira (7) no Congresso Nacional, contra o PL do Veneno, que foi aprovado há menos de um mês pela Câmara dos Deputados.

Em suas redes, Caetano declarou que chegou a hora de ir às ruas. “Diante de tão graves ameaças ao meio ambiente, eu acho que está na hora da gente se manifestar na rua, botar a cara na rua. Vamos protestar contra o Pacote da Destruição Ambiental", declarou Caetano Veloso em referência ao PL do Veneno.

Atenção, pessoal! O mundo está em guerra e diante de tão graves ameaças à vida e ao meio ambiente, está na hora da gente se manifestar! pic.twitter.com/kYZjPlXK4y CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 4, 2022

Leia na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE