Cantor Tarik Lima e namorada morrem após colisão entre moto e carro, na BR-101, em João Pessoa

247 - O cantor Tarik Lima morreu na madrugada deste domingo (26), após um acidente na BR-101, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Ele estava em uma moto com a namorada Gabrielle Oliveira, de 22 anos, quando houve a colisão com um carro. A jovem que estava na garupa morreu no local. O músico foi levado ao Hospital de Trauma, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do portal G1.

Segundo a equipe de produção do cantor, após o acidente que aconteceu na madrugada da sexta-feira (24), Tarik, que estava internado, se preparava para fazer uma cirurgia de amputação de uma das pernas devido a uma bactéria, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu horas após a morte da namorada, da qual ele já havia sido informado.

Conforme o Hospital de Trauma, o corpo do cantor já foi liberado e seguiu para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol).

